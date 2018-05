Facebook

GrazGuide David Zottler präsentierte Design-Highlights rund um den Kaiser-Josef-Platz © Tengg

Am Freitag und Samstag gingen die Designtouren während des Desigmonats Graz in die dritte Runde. GrazGuide David Zottler steuerte rund um den Kaiser-Josef-Platz sechs Geschäfte an, die derzeit Gastdesignern die Möglichkeit bieten, ihre Kreationen zu präsentieren. "Gestern waren wir aufgrund des Regenwetters nur eine kleine Runde und heute haben wir einen Teilnehmerrekord", sagt Zottler, während er in die 60-köpfige Runde blickt. Bei strahlendem Sonnenschein ging es von der "Miss Liberty" bei der Oper zur ersten Station. Hermine Prügger hat als Schmuckdesignerin in der Haydngasse einen Kollegen zu Gast, der mit dem ihr vertrauten Silber extravagante Unikate fertigt. Emil Kindlein macht in dritter Generation Silbermikrofone. "Das kann mir keiner nehmen. Mein Großvater begann 1929 damit und ich führe die Tradition fort", erzählt der gebürtige Rumäne. Besonders stolz ist er auf sein Meisterstück, den "Froschkönig". Derzeit arbeitet er an der Eröffnung einer eigenen Werkstatt samt Museum in der Glacisstraße. Design in the City: Designtour rund um den Kaiser-Josef-Platz