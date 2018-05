Kleine Zeitung +

Graz-Eggenberg Sprengstoffexperte enttarnte Reizgasanlage in Wettcafé

Ungewöhnlicher Einsatz am Freitag in einem Lokal in Graz. Bei einer Kontrolle durch die Finanzpolizei wurde eine verdächtige Vorrichtung entdeckt, die dann von einem Sprengstoffsachkundigen Organ der Polizei unter die Lupe genommen wurde. Es war eine Reizgassprayanlage.