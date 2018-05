Facebook

Die machen Dampf: Steaming Satellites aus Salzburg © Gerald von Foris

Manch einer könnte sich fragen: Wann gibt es bei den Salzburgern Steaming Satellites endlich eine Punktlandung? Also den ganz großen Durchbruch? Ist nicht notwendig, denn mit dem neuen Album „Back from Space“ sind die Herren wieder zweifelsfrei sehr gut gelandet.

Und überhaupt: Sollte man hier und jetzt ein Rufzeichen setzen müssen, dann hinter folgenden Satz: Sie wollen keine Hype-Band sein! Für alle anderen gilt: Hören Sie sich das an: „Shout It Out" oder „Back from Space“ etwa, da steckt viel Essenz drinnen. Heißt: Das Pendel schwingt verlässlich zwischen Retro und Moderne. Dazwischen ist viel Bewegung drinnen: Ein musikalisches Universum von Gitarre bis Synthiesound. Ihre Mission: Die Suche nach dem immer noch perfekteren Song und Sound. Dieses Mal hat sich das Trio in den Kopf gesetzt, das Feeling der Demoversion in das fertige Produkt zu transferieren. Diese Übung ist zehnfach gelungen. Live fliegen sie übrigens mit Hypergeschwindigkeit. Da brummt das Universum.



Steaming Satellites. 30. Mai, 19 Uhr, Orpheum Graz.

Karten: Tel. (0316) 8008 9000.

www.steamingsatellites.de

