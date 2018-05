Facebook

Zwei neue Forschungsprojekte zum industriellen Umweltschutz an der Montanuni Leoben © Schöberl

Gleich zwei Forschungsvorhaben im Gesamtvolumen von 1,6 Millionen Euro wurden nun für das Institut für Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes an der Montanuniversität Leoben vom Forschungsförderungsfonds freigegeben. Es geht um die Verbesserung von Verfahren beim Einsatz biogener Roh- und Reststoffe in industriellen Prozessen. Beim Projekt „ReNOx 2.0“ wird das Vorgängerprojekt „ReNOx“ erweitert, das sich mit der Rückgewinnung von Stickstoff in kommunalen Kläranlagen beschäftigte. Jetzt geht es um die zusätzliche Rückgewinnung von Phosphor. Partner ist u. a. Christof Industries, ein Pilotprojekt ist u. a. in Knittelfeld geplant.

