„Apis“ feiert das neue Album mit den Fans

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Metalformation „Apis“ aus Leoben stellt am Samstag, dem 26. Mai, im VAZ Schladnitz ihr neues Album „Awaking“ mit einem Livekonzert vor.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Apis: Roland Kohlhuber, Hannes Aigner, Andreas Krammer, Mark Heiss, Günter Neuhold (v. l.) © KK

Metal Tenne West“ nennt sich das VAZ Schladnitz für alle musikalischen Anlässe der härteren Gangart: Am Samstag, dem 26.Mai, ist es wieder soweit. Die Metal-Band „Apis“ aus Leoben stellt ihr brandneues und brandheißes Album vor. Ein Jahr lang haben „Apis“ daran gearbeitet und gefeilt, wie Sänger Andreas Krammer aus Niklasdorf erzählt. Das Album enthält acht Songs und ist das zweite Werk von „Apis“ nach der EP „The Never Born“, die vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. „Der Titelsong des Erstlings ist als Neuaufnahme nun auch auf ,Awaking‘ enthalten. Die übrigen Songs sind neu und wir haben sie zum großen Teil noch nie live gespielt“, so Krammer.