In Bims spucken längst Automaten die Fahrscheine aus © Juergen Fuchs

So kann man sich täuschen: Eben noch ging der mobile Grazer davon aus, dass der Umbruch in Sachen Tickets nur Busfahrgäste betrifft - will doch die Holding Graz den Fahrscheinverkauf durch Buslenker stoppen. Doch ein paar Runden später ist alles anders: Bei der Planung von Alternativen kommt man immer mehr davon ab, in den Fahrzeugen neue Automaten aufzustellen.

