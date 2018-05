Facebook

Karl Peter Pfeiffer wird weiterhin die wissenschaftlichen Agenden der FH Joanneum verantworten © Jürgen Fuchs

An der steirischen FH Joanneum soll Karl Peter Pfeiffer mit 1. Oktober die Funktion des Wissenschaftlichen Geschäftsführers weiterführen. Wissenschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) werde in der Regierungssitzung am Donnerstag den bisherigen Geschäftsführer vorschlagen, teilte das Büro der Landesrätin am Montag mit.