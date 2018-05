Kleine Zeitung +

Graz Live dabei: Flugzeug wird auf Hoteldach gehievt

Es ist so weit: Die Iljuschin IL 62, die ab April als Eventlocation Gäste ins Hotel Novapark in Graz locken soll, wird am Dienstag auf das Dach gehievt. Mit der Kleinen Zeitung sind Sie ab 9 Uhr auf www.kleinezeitung.at live dabei.