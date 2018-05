Zeugen hatten Donnerstagnacht Männer gesehen, die fluchtartig mit Taschen einen Hotelkomplex in Graz verließen. Überfall war es keiner. Was sonst dahintersteckt? Die Ermittlungen laufen ...

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nächtlicher Polizeieinsatz in Graz © Jürgen Fuchs

Augenzeugen glaubten an einen Überfall: Donnerstagnacht - es war gegen 23 Uhr - verließ eine Gruppe von Männern fluchtartig einen Hotelkomplex in der Grazer Neubaugasse, in unmittelbarer Nähe zum Lendplatz. Sie liefen mit mehreren Taschen weg, stiegen in einen Transporter und einen Pkw und fuhren aus der Neubaugasse Richtung Lendplatz los. Und dann krachte es: Der Transporter war in die Mauer bei der Einfahrt neben dem "p.p.c" gekracht, das Auto hinten drauf. Und im Versuch zu reversieren touchierte der Wagen den Transporter noch mehrmals, schildern die Zeugen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.