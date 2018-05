Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

Elf Völker leben hinter meterhohen Mauern mitten in Graz. Elf Bienenvölker, die im Jahr rund 200 Kilo Honig produzieren. „Demnächst schleudern wir“, sagt der Imkermeister in der Justizwacheuniform. Der Biobetrieb produziert auf 7000 Quadratmetern mit etwa 25 Insassen 35 Tonnen Gemüse pro Jahr. Fast alles geht in den Eigenbedarf der Justizanstalt Graz-Karlau.

Im Freigelände wird auch aufgesammelt, was z.B. vom nahen Bahndamm über die Mauer fliegt: Drogen oder Handys. Letzter phantasievoller Höhepunkt: ein Handy in einem ausgehöhlten Stück Bauholz.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.