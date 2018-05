Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Es geht in Graz leider bald wieder los: Regenschauer und Gewitter sind im Anmarsch.

Aktueller Blick vom Messeturm © Stadt Graz

Reinhard Prugger von den meteoexperts kann aus den Computerprogrammen nichts Besseres ableiten. "Maximal bis zum frühen Nachmittag hält sich die Sonne in Graz, dann wird die Wolkendecke immer dichter, mit Regen und Schauern ist zu rechnen."

Am Abend dann sowieso - nichts wird´s also mit einem gemütlichen Plauscherl im Schanigarten.

