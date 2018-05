Staus auf A9 Lkw brannte im Plabutschtunnel komplett aus

Ein Fahrzeug hatte am Sonntag in der Mitte des Plabutschtunnels zu brennen begonnen - andere Verkehrsteilnehmer konnten sich in Sicherheit bringen. Der Fahrer aus Bosnien wurde ins Krankenhaus gebracht. Montagfrüh war dann auch noch der Gleinalmtunnel wegen eines defekten Fahrzeugs gesperrt.