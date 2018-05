Der Plabutschtunnel ist derzeit für den kompletten Verkehr gesperrt. Ein Fahrzeug hatte in der mit Gegenverkehr geführten Röhre zu brennen begonnen - andere Verkehrsteilnehmer konnten sich in Sicherheit bringen. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch auf der S 6 bei Krieglach brannte ein Fahrzeug.

Der Tunnel ist derzeit gesperrt © Jürgen Fuchs

Ein Kleinbus oder Van, der Richtung Norden unterwegs war, hatte Sonntagabend in der Mitte des Plabutschtunnels Feuer gefangen, eine Augenzeugin sprach auf Ö3 von drei explosionsartigen Knallern. Der Wagen brannte komplett aus - nach letzten Informationen konnten sich aber alle anderen Verkehrsteilnehmer aus dem Tunnel in Sicherheit bringen. Dieser wird derzeit ja baustellenbedingt in der Nacht einröhrig mit Gegenverkehr geführt.

Eine Person wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Das Rote Kreuz war im Süden mit Notarzt und sechs Rettungsfahrzeugen, im Norden mit Notarzt und zwei Rettungsfahrzeugen im Einsatz.

Laut letzten Informationen von Asfinag-Sprecher Walter Mocnik soll sich außer dem ausgebrannten Fahrzeug nur noch ein Auto im Tunnel befinden, dessen Fahrer dürfte zu Fuß geflüchtet sein.

Evakuiert wurde auch die zweite Röhre, in der in der Nacht Bauarbeiten durchgeführt wurden.

Der Tunnel ist für den gesamten Verkehr gesperrt. Wenn die Feuerwehr - die Berufsfeuerwehr Graz ist mit 24 Mann im Einsatz - ihren Einsatz abgeschlossen hat, wird kontrolliert, ob und welche Schäden es am Tunnel gibt.

Fahrzeugbrand auf der S 6

Auch auf der S 6 bei Krieglach in Fahrtrichtung Wien kam es am Freitag zu einem Fahrzeugbrand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw bereits im Vollbrand. Fahrer und Beifahrerin konnten sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug retten und blieben zum Glück unverletzt. Für den Zeitraum des Einsatzes war die S 6 teilweise komplett gesperrt.

Mittels schwerem Atemschutz und Hochdruckrohr löschte die Feuerwehr Krieglach den Brand © Feuerwehr Krieglach

Foto © Feuerwehr Krieglach

