Feuer gefangen Klein-Lkw im Plabutschtunnel brannte aus: Ein Verletzter

Ein Fahrzeug hatte am Sonntag in der Mitte des Plabutschtunnels zu brennen begonnen - andere Verkehrsteilnehmer konnten sich in Sicherheit bringen. Ein Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Augenzeugin schildert die dramatischen Augenblicke. Auch auf der S 6 bei Krieglach brannte ein Fahrzeug.