Die mögen sich: Tommy Lee und Brittany Furlan im Dom im Berg und im Fenster des Weitzer Hotels. Furlan drehte zudem ein Spaßvideo am Hauptplatz © Instagram/TommyLee, Brittany Furlan

Für einen DJ-Auftritt bei der Aftershowparty von Mario Barths Tattoo-Weltrekord war er gebucht, geblieben ist er für mehr als eine Woche: Rocker Tommy Lee (das ist der ehemalige Schlagzeuger der Kultband Mötley Crüe, der spätestens nach dem Sexvideo mit seiner damaligen Frau Pamela Anderson weltberühmt, aber vor allem für Exzesse aller Art berüchtigt war) turtelte mit seiner Verlobten, Social Media Star Brittany Furlan, in Graz, dazwischen ging es für einen Kurztrip mit Barths Privatjet an den Gardasee. Und sogar zum "Soccer" sind die beiden gegangen: Am Samstagnachmittag waren sie an Barths Tisch im VIP-Club beim Sturm-Spiel gegen Lask dabei.

