Mehrere Feuerwehren im Einsatz Hagelunwetter in Teilen der Steiermark

Am frühen Abend haben sich in weiten Teilen der Steiermark Gewitter entladen - teilweise mit viel Hagel. Überflutete Straßen und Keller, umgestürzte Bäume hielten Feuerwehren auf Trab. In Ludersdorf-Wilfersdorf kam es zu einem Brand nach Blitzschlag. Auch am Muttertags-Nachmittag dürfte es wieder krachen.