Ein weiteres Thema sei die Zahl der Fahrradunfälle – sie bleibt in Graz konstant hoch: 507 waren es im Jahr 2016, fast die Hälfte aller Vorkommnisse mit Rädern in der Steiermark. Ohnehin ist bei jedem viertem Unfall in Graz ein Rad involviert. 53 Prozent dieser Fälle sind auf Kollisionen mit Pkw zurückzuführen, 23 auf den Zusammenstoß mit anderen Rädern oder Fußgängern. Die Folge sind nicht selten Kopfverletzungen, die daraus resultieren, dass nur 27 Prozent der Steirer einen Helm tragen – das ist deutlich weniger als der Österreich-Schnitt (34 Prozent). Spannend: „Auf Alltagswegen tragen nur 17 Prozent einen Helm“, so Felber.

