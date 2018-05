Die Zahl von Fahrrad-Diebstählen in Graz steigt an. Polizei und Stadt starten daher eine gemeinsame Sicherheitsaktion.

© Fuchs

Tausende Grazer sind jedes Jahr von Fahrraddiebstählen betroffen, 2050 Fälle wurden im Vorjahr angezeigt – das sind mehr als fünf gestohlene Räder pro Tag. „Deutlich zu viele“, wie Stadtpolizeikommandant Kurt Kemeter sagt. Aktuell würden die Zahlen sogar ansteigen, was auch daran liege, dass Banden in der Nacht ganze Straßenzüge leerräumen: „Die Täter nehmen neue und ältere Räder mit und stellen es bei Kontrollen oft so dar, als ob sie die Räder geschenkt bekommen oder auf Flohmärkten erstanden hätten“, so Kemeter. Die Kontrollen sind schwierig – auch, weil die Räder oft in Einzelteile zerlegt und in unterschiedlichen Autos weitertransportiert werden würden.

