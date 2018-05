Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Nur zehn Prozent der AMS-Kunden seien in Graz direkt vermittelbar, klagen Vertreter der Wirtschaftskammer.

Im Rahmen des Projekts „WKO on Tour“ statteten Vertreter der Wirtschaftskammer zuletzt zahlreichen Grazer Unternehmen einen Besuch ab. Besonders deutlich wurde dabei die Sorge über einen Fachkräftemangel: „In vielen Bereichen bleiben Stellen über Monate vakant, weil es an den dafür entsprechenden Qualifikationen mangelt“, so WK-Präsident Josef Herk.

