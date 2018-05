Facebook

Heute Nachmittag werden Grazer Öffis kurz angehalten © Jürgen Fuchs

Einmal mehr bremst eine Demonstration die Grazer Öffis vorübergehend aus - auch wenn es an diesem Freitagnachmittag nur zu kurzen Anhaltungen kommen soll. In jedem Fall werden Fahrgäste am 11. Mai in der Zeit von 15.45 bis 16.45 Uhr ein wenig Geduld brauchen.

