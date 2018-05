Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Graz wurde ein 60-Jähriger vom Sohn leblos gefunden. Der Senior wurde vom Roten Kreuz ebenso wiederbelebt wie ein 63-Jähriger in Leibnitz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rettungshubschrauber © Juergen Fuchs

Zwei erfolgreiche Reanimationen am Freitagvormittag: In Graz wurden ein 60-Jähriger und in Leibnitz ein 63-Jähriger wiederbelebt.