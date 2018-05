Facebook

Justizvollzugsanstalt Graz-Karlau © APA/ERWIN SCHERIAU

Mit Häftlingen kommen die Besucher beim heutigen "Tag der offenen Tür" freilich nicht in Kontakt, sagt der stellvertretende Anstaltsleiter Oberstleutnant Gerhard Derler zur APA. Vielmehr durchlaufen die Gäste auf einem vorgebenen Weg eine Art Stationsbetrieb mit Infoständen der Justizwache und anderem Personal.

An den Punkten am vorgegebenen Weg präsentieren sich Abteilungen der Justizanstalt, etwa die Betriebsfeuerwehr, der psychologische Dienst, die speziell ausgerüstete Einsatzeinheit mit ihren Waffen, die Lehrwerkstätten mit der Lehrlingsausbildung in zehn Berufen und die Produktion, in der Insassen für private Firmen arbeiten.

In der Karlau - hier befindet sich auch eine Berufsschule für die duale Ausbildung - werden z. B. Gartengarnituren aus Holz hergestellt. Gezeigt wird auch der Aufnahmeweg, sprich wie ein Häftling in der Anstalt ankommt.

Um 16 Uhr schließt sich das "Häf'n-Tor" in der Herrgottwiesgasse dann. Die bereits im Gelände befindlichen Interessierten können noch die Zeit für Musik und Jause nützen. Derler: "Es gibt unter anderem Gebäck aus der Anstaltsbäckerei". Bei schönem Wetter soll gegrillt werden. Der Erlös aus dem Verkauf der Verpflegung und der Getränke werde karitativen Zwecken zukommen. Gerechnet wird mit rund 1500 Besuchern.

Für die Besucher gibt es einige Auflagen: So dürfen z. B. Mobiltelefone nicht mitgenommen werden, es stehen auch nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen zur Verfügung. Empfohlen wird von der Anstaltsleitung eine Anreise mit Öffis. Für die Gäste auf Zeit sind mehrere Info-Points vorbereitet.

Geschichte

Die Karlau ist ein ehemaliges Jagdschloss der Habsburger, das wie viele derartige Bauten heute für den Strafvollzug genutzt wird. Erzherzog Karl II. (1540-1590) von Innerösterreich, der Namensgeber, der Graz zu seiner Residenz erkor und auch hier starb, ließ das damals weit vor den Toren der Stadt gelegene Schloss errichten. Von seinem Zweck - Jagden in den Mur-Auen und Hatz auf gezüchtetes Wild künden noch umliegende Straßennamen wie Auf der Tändelwiese oder Fasangartengasse.

1794 wurde das Schloss von Joseph II. während den Napoleonischen Kriegen in ein Lager für französische Kriegsgefangene umgewandelt. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann mit der Verlegung der dahin in den Kasematten am Grazer Schloßberg eingesperrten Häftlinge die bis heute aktuelle Funktion des früheren Schlosses - mit etlichem Umbauten. Die Mauer der Justizanstalt selbst Richtung Triesterstraße ist ein Kunstobjekt. Auf ihr ist ein Großbild von Victor Kröll gemalt.

In der Karlau befinden sich heute rund 560 Häftlinge in rund 250 Hafträumen, laut Derler eine Überbelegung. Bewacht werden sie von rund 200 Justizwachebeamten, dazu kommen rund 70 Bedienstete in der Verwaltung. Personal gesucht werde immer - "eine Station wird auch die Werbung für einen Eintritt in die Justizwache zum Thema haben".