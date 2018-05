Facebook

Das Feuer war von einem Großraumcontainer ausgegangen © BF Graz

Zu einem dramatischen Brand kam es am Donnerstag gegen 18.11 Uhr in der Großmarktstraße in Graz. Ein Großraumcontainer und eine direkt daneben gelagerte Holzpalette waren in Vollbrand geraten, meterhoch schlugen die Flammen heraus.