Seit Abschaffung des Pflegeregresses steigt die Auslastung in steirischen Heimen. Der Anteil der Selbstzahler „kollabiert“.

Wer soll Pflegekosten bezahlen? © Sujetfoto Fotolia

Jetzt kommt Bewegung in den Pflegekonflikt: Wenn nächste Woche die Landeshauptleute in Wien konferieren, sind die hohen Folgekosten der Länder durch die Abschaffung des Pflegeregresses Reizthema. So beansprucht allein die Steiermark jenen Betrag, der heuer bundesweit reserviert worden ist: 100 Millionen Euro.

