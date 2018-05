Facebook

Der Blick vom Monkeys auf die Fortgeh-Meile Graz´. © KLZ/Eder

Während sich Mittwochabends einige Grazer im Bundesliga-Cup-Finale in Klagenfurt gegen Salzburg behaupten müssen, zieht es andere in die Grazer Elisabethstraße. Was die beiden verbindet? Beide schießen, was das Zeug hält. Die einen am Klagenfurter Rasen mit dem Ball, die anderen in den Grazer Lokalen die Getränke. Und ebenso wie für Sturm Graz, geht es für mich um 22:45 in die Verlängerung. Meine Nachtschicht als Türsteher im Monkeys Graz beginnt.

Um 23:00 Uhr scheint die Elisabethstraße noch relativ leer. Doch das sollte sich bald ändern. Foto © Michael Schäfl

Alte Liebe rostet nicht

Wir schreiben das Jahr 1999, genauer gesagt, den 30.11.1999. Das Monkeys wird in der Grazer Elisabethstraße gegründet und die wohl bekannteste Fortgeh-Meile der Steiermark ist um ein Kultlokal reicher. "Ich selbst habe einen Teil des Lokals gebaut. Führte es dann einige Zeit, orientierte mich um und kehrte schlussendlich wieder zurück. 2017 wurde das Monkeys von Wolfgang Nusshold, Inhaber des Kottulinksys, übernommen. Ich blieb quasi als "Hausmeister"", berichtet Andreas Albaner, der gute Geist des Monkeys.

"Party drinnen-leise draußen.", denn die Anrainer können schnell zu Spielverderbern werden. Foto © Michael Schäfl

Registrierung, des einen Freud, des anderen Leid

Bei 500 bis 600 Gästen pro Abend müssen selbstverständlich auch gebührende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. "Um den Gästen einen stress- und störungsfreien Abend bieten zu können, müssen sich Gäste seit 2013 beim Eintritt registrieren. Wer Radau und Stress machen will, ist selbstverständlich nicht gewillt, seinen Namen bekannt zu geben", erzählt Andreas Albaner. Durch diese Sicherheitsmaßnahme, die so manchem Gast ebenso Kopfschmerzen bereitet, wie der Kater am nächsten Tag, konnten Diebstähle und Übergriffe auf einen Bruchteil reduziert werden. Albaner weiter: "Selbstverständlich ist es lästig, dich beim ersten Mal registrieren zu müssen, aber wenn du dafür nicht Risiko gehst, dass dir etwas unfreiwillig abhanden kommt, kann man die zwei Minuten Tipparbeit wohl auch verschmerzen."

"Weniger raunzn, mehr schmusn!"-Ein gutes Motto für Registrierungs-Kritiker. Foto © Michael Schäfl

2m³ Afro und dennoch keine Erinnerung

Trotz Registrierung lässt sich so manch kleiner Zwischenfall nicht vermeiden. "Einmal stibitzte ein Gast hinter der Bar eine 1l-Wodkaflasche. Sein Pech: Seine Frisur war jetzt nicht unbedingt unauffällig", erinnert sich Christian, Barchef im Monkeys. "Ich forderte ihn auf, die Flasche zu bezahlen, er konnte sich jedoch nicht mehr an seinen Langfinger-Ausflug erinnern. Im Anschluss radelte er heim, holte das Geld und bezahlte die Flasche. Ich glaube, der wusste nicht mal wirklich, wo er war!"

Im Laufe der Zeit füllt sich die Bar mehr und mehr. Doch der maximale Stauraum ist bei Weitem noch nicht erreicht. Foto © Michael Schäfl

"Als Türsteher bist du immer der Arsch vom Dienst!"

Milo, Türsteher im Monkeys, zukünftiger Mister Universe, vermutlich, und mein heutiger Schatten berichtet: "Es gibt häufig Gäste, die sich bei uns schon gefühlte dreimal quer durch die Bar getrunken haben, nicht mehr stehen können und dennoch nicht gehen wollen. Ich bleibe dann immer freundlich und höflich, lasse mich auch gern auf Diskussionen ein." Die Argumente dieser sturzbetrunkenen Hobby-Philosophen sind jedoch meist ebenso haltlos, wie ihre Hände, weshalb sie auch, passend zum Rhythmus der Musik, durch die Gegend purzeln. "Einmal unterhielt ich mich im Winter über 2 Stunden mit einem Gast. Er haute dann ab und zickte auf mich. Behielt jedoch einen kühlen Kopf, vermutlich auch wegen den Temperaturen draußen" , erinnert sich Milo und lacht.

Mit der Anzahl der Nachtschwärmer steigt auch die Zahl der Taxler, die Fischer der Elisabethstraße. Foto © Michael Schäfl

Und während die Warteschlange vorm Monkeys länger und länger wird, neigt sich mein heutiger Dienst als Türsteher langsam dem Ende zu. Als Katzen-Allergiker werde ich vom morgigen Kater hoffentlich verschont. Und während ich mich wieder in Richtung Elisabethstraße aufmache, nutzen die Grazer-Fortgeh-Pilger den morgigen kirchlichen Feiertag pflichtbewusst zur Regeneration. Denn hochgeistig bleiben nur die Getränke.