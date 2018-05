Facebook

Sicherheitsrelevante Bereiche werden durch Software erfasst © KK

Es ist nicht zu leugnen: Die kleinen Helferlein der Software, die uns das Leben erleichtern, breiten sich in alle Segmente des Lebens aus. So kann auch nicht erstaunen, dass die Sicherheit immer öfter und stärker via Computer mitbestimmt wird. Die Grazer Software-Schmiede „bit media e-solutions“ hat sich in diesem Sektor einen Namen gemacht. Rund 250 Organisationen (meist im öffentlichen Bereich) vertrauen den Applikationen, die das Sicherheitsmanagement unterstützen.

