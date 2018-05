Facebook

Das Rote Kreuz versorgte die schwer verletzte Radfahrerin © Jürgen Fuchs

Der 55-jährige Lkw-Lenker aus Deutschland dürfte die Radlerin übersehen haben. Der Kraftfahrer war am Dienstagvormittag in Graz von einer Firmenzufahrt in die Puntigamer Straße eingebogen und hatte dabei auch eine Radfahrerüberfahrt überquert. Der Lenker hatte an der Kreuzung mit dem Radweg noch angehalten, lenkte sein Fahrzeug dann aber in die Straße ein. Zur selben Zeit fuhr eine 67-jährige Grazerin mit ihrem Rad auf dem Radweg die Puntigamer Straße entlang und kollidierte mit dem Sattelschlepper. Die Frau stürzte und wurde am rechten Fuß vom Vorderrad des Lkw überrollt. Die wurde dabei schwer verletzt.