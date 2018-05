Facebook

Die Täterin bediente sich an der Kassenlade, als alle abgelenkt waren © APA/ROLAND SCHLAGER

Zu einem ebenso spektakulären wie ausgeklügelten Manöver griff eine unbekannte Täterin am Dienstagabend, um in einer Grazer Tankstelle an Geld zu kommen. Die Frau setzte kurzerhand mehrere Müllcontainer in Brand, um die Bediensteten von der Tat abzulenken.

Es war am Dienstag gegen 21.50 als die junge Frau das Personal einer Tankstelle in Graz-Eggenberg alarmierte, weil im Betriebsbereich zwei Müllcontainer brannten. Was die Angestellten nicht wussten: Das Feuer dürfte von der Frau selbst gelegt worden sein. Als die Tankstellen-Mitarbeiter mit drei Gästen den Shop verließen, um den Brand zu löschen, griff die Unbekannte zu. Sie öffnete die Kassenlade und stahl Bargeld in bisher unbekannter Höhe. In der Folge dürfte sie mit einem Taxi geflüchtet sein. Eine Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte die brennenden Container schließlich rasch löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Die Polizei bittet bei der Fahndung nach der mutmaßlichen Täterin jetzt um Mithilfe. Die Frau soll 20 bis 25 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß und Brillenträgerin sein. Sie war mit einem rosa Kleid und einem blauen Kopftuch bekleidet und ist vermutlich ausländischer Herkunft. Hinweise an die Polizeiinspektion Kärntnerstraße unter Tel. 059133-6586.