© Siegfried Ullrich

Zu einem Unfall kam es am Montag Abend kurz vor 20 Uhr auf der L315 im Raum Großstübing (Gemeinde Deutschfeistritz) im Bezirk Graz-Umgebung. Der Fahrer (26) eines Klein-Lkw war von der Straße abgekommen und landete in einem Bach. "Der Fahrer gab an, von einem Audi geschnitten worden zu sein", heißt es vonseiten der Polizei. Zeugen gibt es dafür nicht.