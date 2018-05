Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Sonne, Meer und mehr: Im Rahmen der Aktion "#spürdenfrühling" bringt die Kleine Zeitung dieses Mal fünf Leser samt Begleitung zu einer exklusiven Party in Lignano.

Ab geht die Party... © Fotolia

Pfingsten und Lignano – diese Kombination lassen sich jedes Jahr auch unzählige Wochenendurlauber aus dem Großraum Graz gefallen. Heuer spricht noch mehr für einen kurzen Trip an die obere Adria: Denn am 20. Mai steigt in Lignano eine exklusive Party – und im Rahmen unserer Aktion „#spürdenfrühling“ haben fünf Leser die Chance, jeweils mit einer Begleitperson mitzufeiern und auch mitzutanzen.