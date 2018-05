Innsbruck rüstet auf Was man in Graz von Körper-Kameras hält

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bodycams, wie sie die ÖBB einsetzen © APA/HERBERT PFARRHOFER

Die "tirol klinken" gaben grünes Licht: Seit 7. Mai tragen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sogenannte Bodycams. Diese kleinen, am Körper fixierten Videokameras sollen zur "Deeskalation und Einsatz-Dokumentation" dienen, schilderte Jürgen Schreiber, Security-Manager der Innsbrucker Klinik, der APA.

Macht das Schule? "Bodycams im Rahmen der Gewalt- und Konflikt-Prävention sind an Standorten der Kages derzeit kein Thema und in nächster Zukunft nicht geplant", erklärte der Sprecher der steirischen Spitalsgesellschaft. Sehr wohl verstärkt habe man "die Überwachung mittels Videokameras speziell in Eingangsbereichen und Ambulanzen".

Die städtische Ordnungswache (57 Mitarbeiter) hat die Bodycams schon getestet. Allerdings sei der Preis zu hoch und der tatsächliche Bedarf zu gering, heißt es im Magistrat Graz.

Bereits im Einsatz sind die Kameras bei den ÖBB, konkret verwenden sie die Sicherheitsleute an Bahnhöfen. Auch am Graz Hauptbahnhof, bestätigt ein Sprecher.

Bei der Grazer Polizei lief ein einjähriger Testbetrieb der Minikameras. Diese wurden im Anschluss wieder eingezogen und deren Einsatz evaluiert. Ob die Kameras jemals wieder verwendet werden, sei offen.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.