Das Landeskriminalamt widerrief nun die Fahndung © APA/Barbara Gindl

Seit Anfang September 2017 war ein 30 Jahre alter Mann aus Graz abgängig. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im In- und Ausland sowie alle durchgeführten Ermittlungen verliefen ohne Erfolg. Aus diesem Grund sah sich das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark am 24. April auch dazu veranlasst, den Mann per öffentlicher Fahndung zu suchen (wir berichteten).

Nun gab das LKA Entwarnung: Der 30-Jährige wurde in einem Land innerhalb Europas unversehrt angetroffen. Die Fahndung wird somit widerrufen.