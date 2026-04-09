Kulturstadträtin Claudia Unger (ÖVP) hat sich in den vergangenen Tage bereits kritisch zu Wort gemeldet, nun schlägt auch ihr Parteikollege Kurt Hohensinner Alarm. Der Stein des Anstoßes: Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) hat kürzlich Maßnahmen angekündigt, mit denen sich die Stadt für Teuerungen rüsten möchte, die als Folge des Irankriegs zu erwarten sind. Im laufenden Budget für das Jahr 2026 werden bei der gesamten Stadtregierung rund drei Prozent vorerst präventiv gesperrt. Das ist insgesamt immerhin eine Summe von 4,7 Millionen Euro. Außerdem dürfen die Ressorts im Mai nur maximal 20 Prozent der Mittel von den sogenannten „Sparbüchern“ beheben, wo die Ressorts Rücklagen parken.

Zugriff auf „Sparbücher“ eingeschränkt

Im laufenden Bildungsbudget ist man nun mit Einschnitten in der Höhe von 200.000 Euro konfrontiert. „Aus den Rücklagen für den Bildungsbereich stehen statt knapp zwei Millionen Euro nur noch rund 400.000 Euro zur Verfügung“, rechnet der Bildungs- und Wirtschaftsstadtrat außerdem vor. Summen, die angesichts der mehr als 100 Millionen Euro, die 2026 in den Bildungsbereich fließen, wenig dramatisch anmuten. Allerdings: Schon vor den neuerlichen Einschnitten war Sparen in den Ressorts angesagt. Ohne den geplanten Rückgriff auf die Sparbücher in vollem Umfang wackeln nun endgültig manche Budgetposten.

Abstriche bei Schulautonomie und Sprachförderung

Wo man jetzt im Bildungsressort laut Hohensinner nicht mehr um Einschnitte herumkommt: Die Mittel für die Schulautonomie werden gekürzt, bei der Sprachförderung kann man nur noch Geld für die Deutschförderung, aber nicht für die muttersprachliche Förderung zuschießen. Weil der Bund die Sommerschule ausweitet, kommen auf die Schulerhalter im Sommer im Bereich der Reinigung Mehrkosten zu. „Das sind geschätzt rund 600.000 Euro, die die Bildungsabteilung so schlichtweg nicht hat“, so der Bildungsstadtrat. Was an Sparbuchmitteln noch verfügbar ist, wird gebündelt, um den notwendigen Personalkostenzuschuss von 360.000 Euro an die privaten Kinderbetreuungsträger stemmen zu können. „Das ist die einzige Problemstellung, die wir jetzt noch selbständig lösen können. Für alle anderen wurden uns alle Mittel genommen, mit teils gravierenden Folgen“, bemängelt der Stadtrat.

Hohensinner spricht von „Chaos“, Eber von „notwendiger Vorsorge“

Einmal mehr nimmt Hohensinner die aktuellen Budgetmaßnahmen zum Anlass, sich auf die rot-grün-rote Stadtspitze einzuschießen. „Das ist kein vorsichtiges Gegensteuern, das ist völlige Überforderung und Budgetchaos“, erklärt er. Man kürze an der falschen Stelle, so Hohensinner, der auch im Wirtschafts- und Sportressort neuerliche Einschnitte bei den finanziellen Spielräumen beklagt. Eber hatte bei der Bekanntgabe der jüngsten Budget-Sicherungsmaßnahmen argumentiert, sie seien „eine notwendige Vorsorge, um soziale Leistungen und wichtige öffentliche Aufgaben auch in unsicheren Zeiten garantieren zu können.“ Mit der Erarbeitung eines konkreten Maßnahmenbündels, das auf Basis der Entwicklungen durch den Iran-Krieg für Budgetsicherheit sorgen soll, war die Finanzdirektion beauftragt.