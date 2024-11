Es soll für Staunen sorgen und dafür, dass die Nachbarschaft zusammenkommt. Ernst Muhr vom Verein „Fratz Graz“ will in Graz und der ganzen Steiermark den Lichterzauber etablieren. Das geht so: Buntes Transparentpapier organisieren, Klebeband und Schere zur Hand nehmen und drauf los basteln. „Dann können Kinder und Erwachsene die Fenster, die von der Straße aus gut sichtbar sind, von innen bekleben – und um 18 Uhr heißt es dann: Licht an!“, schmunzelt Muhr.