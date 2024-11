Er war ein Gründer, wie er im Buche steht: Schotter- und Betonwerk Schwarzl, Schwarzl Freizeitzentrum, Karl Schwarzl Immobilien, Schwarzl-Klinik. Doch das prägendste Ereignis in seinem Leben war ein anderes: „Das Wichtigste in all den Jahren war, dass ich meine Frau Margarethe kennengelernt habe“, sagte Karl Schwarzl im Jahr 2018, als er seinen 90er gefeiert hat. Nachsatz: „Wir waren uns schnell einig, eine Firma zu gründen.“