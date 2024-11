Mit der Übernahme der Jakomini Apotheke hat sich Martina Roschker-Doczy ihren lang gehegten Traum erfüllt, ein Schritt, bei dem sie maßgeblich von ihrer langjährigen Mentorin Anita Frauwallner inspiriert und unterstützt wurde. In weniger als einem Jahr wurde aus einer Idee eine moderne und einladende Apotheke, und die beiden Gesundheitsexpertinnen luden nun zur Wiedereröffnung.

Umgesetzt haben das Konzept die Architekten Wiesenhofer / Feldbaumer, die mit einem innovativen Raumkonzept und einem ansprechenden Design die Grundlage für die Wohlfühlatmosphäre geschaffen haben. Auch technisch wurde einiges erneuert, die Firma Sanodat passte den Wechsel der Apothekensoftware flexibel an die Bauphasen an.

Anita Frauwallner und Martina Roschker-Doczy eröffneten die Apotheke neu - mit tatkräftiger Unterstützung des Maskottchens © Jakomini-Apotheke

Der gesamte Bauprozess wurde bei laufendem Betrieb abgewickelt. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Stellvertreter Fabian Lautner haben es geschafft, den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Kundenzufriedenheit zu sichern“, will sich Roschker-Doczy bedanken. Spezialisiert hat sie sich mit der Apotheke besonders auf vier Bereiche: Darmgesundheit, orthomolekulare Medizin, Kinder- und Familiengesundheit und physiologische Hautpflege.

Grazer Sonnenapotheke hat sich rundum erneuert

1785 genehmigte ein Hofdekret die Eröffnung der neuen „Apotheke zur Goldenen Sonne“, um 1800 zog diese an den Jakominiplatz 24. Und kaum 220 Jahre später ist schon wieder alles neu. Johannes Lembeck, der die Apotheke im Februar 2020 von seinem Vater Andreas übernommen hatte („ganz knapp vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie“), hat die Apotheke um eine Million Euro auf den neuesten Stand gebracht. Zehn Wochen lang baute man im laufenden Betrieb um, teils arbeitete man im Container.

Johannes Lembeck vor der Sonnenapotheke © Sonnenapotheke

Bei der Fassade hat man die historische Fassadenfarbe wiederhergestellt und die Dachreklame abgebaut, um das historische Stadtbild zu bewahren – „ich hoffe, dass diesem Vorbild nun einige am Jakominiplatz folgen“, so Lembeck. Neu ist ein Automat im Außenbereich, über den man 24 Stunden am Tag Ware vom Nasenspray bis zum Pflaster kaufen kann, im Inneren werkt ein vollautomatischer Einlagerungsautomat mit 3D-Scanner. Neu ist auch ein Lieferservice: Velofood liefert ab sofort Rezeptfreies aus der Sonnen- und der Apotheke am Grünanger.