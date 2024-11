„Wir haben uns komplett in die Steiermark verliebt“, schreibt Nicola Neumann der Kleinen Zeitung. Die Quereinsteigerin mit bunter Biografie – erst Jazzsängerin, dann in der IT-Branche – betreibt von München aus die „Champagne Characters“ (kurz und knackig auch „ChaCha“) mit Onlinehandel, Boutiquen, Bars und einer Mission, nämlich den Anteil an Winzerchampagner in Deutschland und Österreich von aktuell sehr kleinen 4 auf 10 Prozent Marktanteil zu erhöhen. „Wir möchten die Vielfalt und das Handwerk fördern und die besten Talente fördern“, so Neumann. 2014 ist sie in München gestartet, 2021 in Wien mit einer Boutique und „Speakeasy“-artigen Tagesbar.