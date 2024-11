Städtische Spielplätze im Winter sind meist nass, kalt und eher ungemütlich. „Die Spielgeräte sind oft nicht mehr gefahrenfrei zu benutzen. Am Boden und in der Sandkiste ist es zu kalt und ungemütlich“, heißt es vom Verein Fratz Graz: „Aber Kinder wollen sich trotzdem bewegen, herumtoben, spielen und andere Kinder treffen. In normalen Wohnungen ist es dafür oft einfach zu eng.“

Fratz Graz will nun Abhilfe schaffen und organisiert in Kooperation mit der Stadt Graz (Amt für Jugend und Familie) einen Winterspielraum beim Graz Museum am Schloßberg. Immer freitags und samstags zwischen 14 und 17 Uhr können sich Familien mit Kindern unter 8 Jahren dort austoben. Los geht es am morgigen 8. November, das Angebot gibt es bis 1. März.

Das kostenlose Angebot richtet sich an Familien mit Kindern bis 8 Jahre. Sie sind dazu eingeladen, während der Öffnungszeiten die angebotenen Materialien zu nutzen. Ältere Geschwister können gerne mitkommen. Patschen oder Anti-Rutsch-Socken sollte man mitbringen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit bei „schönem“ Wetter den „Wundergarten“ des Schloßbergmuseums mitzunutzen! Hier steht das eine oder andere Riesenbrettspiel oder auch Jongliermaterial zur Verfügung.

Registrierung oder Reservierung sind keine notwendig. Sollte die maximale Kapazität des Winterspielraums erreicht sein, werden keine weiteren Kinder eingelassen. „Dann kann man aber natürlich den Schloßberg auf eigene Faust erforschen oder die Schloßbergrallye von Fratz Graz absolvieren“, heißt es von Fratz Graz.