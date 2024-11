Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr lenkte ein 52-Jähriger einen Bus in der Reitschulgasse in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der Mondscheingasse wollte ein vor ihm fahrender Pkw nach links abbiegen, musste jedoch sein Fahrzeug aufgrund eines entgegenkommenden Radfahrers anhalten. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, leitete der Buslenker eine Notbremsung ein, woraufhin die 58-jährige Peruanerin im Fahrgastraum stürzte und Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in das LKH Graz gebracht.