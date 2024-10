Er ist stets der süffige „Vorbote“. Und als solcher kündige der Junker 2024 nicht weniger als einen „Top-Jahrgang“ an, betonte dieser Tage Stefan Potzinger, „Wein Steiermark“-Obmann. „Wir hatten in der Steiermark im Jahr 2024 so schöne Trauben auf den Stöcken wie zuletzt im Jahr 2011.“ Die Ernte habe um rund zwei Wochen früher als gewohnt stattgefunden. Potzinger: „Wir rechnen mit einer sehr guten Weinqualität. Die Menge wird in etwa auf dem Niveau der Ernte 2023 liegen. Also wieder eine eher kleine Weinernte für die Steiermark mit hoher Weinqualität.“ Das unterstreicht auch „Wein Steiermark“-Geschäftsführer Werner Luttenberger. „Es zeichnet sich dieses Jahr eine ganz hervorragende Qualität ab.“ Auch wenn heuer Spätfrost sowie „Verrieselungsschäden“ zur Herausforderung wurden und weniger Beeren auf den Trauben führten – „der herrliche Sommer mit ausreichend Feuchtigkeit hat prächtige Trauben heranreifen lassen“, so Luttenberger.