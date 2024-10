„Mehr Zeit für Graz“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bürgern und Bürgerinnen Informationen aus erster Hand zu drängenden Themen zugänglich zu machen. Beim 72. Forum, das am Donnerstag stattfindet, stellt man einen Monat vor der Landtagswahl in der Steiermark ein besonders drängendes Thema in den Mittelpunkt: Verkehr und Mobilität.