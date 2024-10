Das Wort „LIGHT“, gestaltet aus Leuchten: Das war die Aufgabe für die Lehrlinge von Leuchtenhersteller XAL, die im Projekt „Inspired by Light – Zielgruppenspezifisches Employer Branding von Lehrlingen für Lehrlinge“ die Basis für das neue Lehrlingsmarketing schaffen sollten. Ergebnis ist eine beeindruckende Lichtinstallation – und ein Preis als Draufgabe: XAL ist nämlich Sieger des Staatspreises „Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“ 2024. Diese Auszeichnung wurde am Donnerstagabend vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) und dem Österreichischen Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) im feierlichen Rahmen verliehen.

XAL konnte sich in der Kategorie „Lehrberufsmarketing – Employer Branding – Rekrutierung“ durchsetzen. Die Lehrlinge beeindruckten mit einer kreativen Lichtinstallation, die im Rahmen einer Lehrlingskampagne entstand. Die Jury hob die Teamarbeit und Gestaltungsfreiheit hervor, die den Lehrlingen Verantwortung und Inspiration für Employer Branding bietet.

Lehrlingsprojekt: „Inspired by light“ von XAL © Lilly Mörz

XAL ist ein international tätiger Leuchtenhersteller mit Hauptsitz in Graz und mehr als 1.500 engagierten Mitarbeitenden weltweit. 2002 startete der erste Lehrling, seither hat sich die Lehrlingsausbildung kontinuierlich weiterentwickelt und wird durch umfassende Qualitätssicherungsmaßnahmen begleitet. Heute werden in Österreich 50 Lehrlinge in 15 verschiedenen technischen und kaufmännischen Berufen ausgebildet.

Die Ideen und das Design der talentierten Lehrlinge sind übrigens auch direkt in das neue Employer Branding eingeflossen und prägen nun die Lehrlingskampagnen – von der Website bis hin zu Merchandise-Artikeln. „Inspired by Light“ ist ein leuchtendes Beispiel dafür, wie aus einer einfachen Idee etwas Großartiges entstehen kann. „Dieser Preis verdeutlicht, dass bei XAL jeder Lehrling die Chance hat, Großes zu bewirken und Teil einer inspirierenden Erfolgsgeschichte zu sein“, betont Helga Fazekas, Head of Human Resource Management, XAL Holding GmbH.

Für 2025 bietet XAL insgesamt noch zehn offene Lehrstellen, sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich. Mehr Informationen zu den offenen Lehrstellen bei XAL: https://www.xal.com/de/karriere/lehrstellen