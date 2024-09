Gleich zwei Pkw und ein Motorrad waren bei einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Kreuzung Friedrichgasse/Grazbachgasse im Grazer Bezirk Jakomini ereignet hat.

Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr mit seinem Motorrad in Richtung stadteinwärts. Zeitgleich fuhr eine Pkw-Lenkerin (55) auf der Friedrichgasse in Richtung Norden und bog rechts in die Grazbachgasse ein. Zur selben Zeit fuhr ein dritter Beteiligter mit einem unbekannten schwarzen Pkw ebenfalls in den Kreuzungsbereich: Er kam nördlich aus der Friedrichgasse und bog auch in die Grazbachgasse nach Osten ab. Dabei kollidierten alle drei angeführten Straßenteilnehmer.

Der Motorradlenker kam zwar nicht zu Sturz, wurde aber durch den Aufprall leicht verletzt. Er wurde im LKH Graz ambulant versorgt. Hinweise auf Alkoholisierung konnten bei den bekannten Unfallbeteiligten nicht festgestellt werden.

Hinweise zum bislang unbekannten Lenker mit schwarzem Pkw sind an die Verkehrsinspektion I unter Tel. 059133/65-4110 erbeten.