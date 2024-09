Formal wird der Gemeinderat von St. Radegund erst am 9. Oktober die Staffelübergabe absegnen. Doch angesichts der Tatsache, dass die ÖVP am Fuße des Schöckls neun von 15 Mandaten hält und zudem mit den anderen Fraktionen bereits alles abgeklärt habe, sollte aus ihrer Sicht nichts mehr schiefgehen. Jedenfalls wurde Jakob Taibinger in den ÖVP-Gremien einstimmig zum designierten Bürgermeister von St. Radegund gewählt.