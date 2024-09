Sie kommen einem am Montag im Grazer Bezirk Jakomini genauso unter wie in der Kaiserfeldgasse im Zentrum. Und man kann förmlich erahnen, wie Lenkerinnen und Lenker ein wenig ratlos vor den Parkscheinautomaten verharren – und sich fragen, wie sie mit dem Papierüberschuss umgehen sollen. Fakt ist jedenfalls, dass einige Grazer Parkautomaten derzeit Scheine in Überlänge ausdrucken: Die beiden Flächen für die Parkzeit und den dazugehörigen Abriss werden einfach noch einmal ausgespuckt – direkt angehängt, aber unausgefüllt.