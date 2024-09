Ein schwerer E-Bikesturz rief am Sonntagnachmittag in Frohnleiten im Bezirk Graz-Umgebung Rettungskräfte auf den Plan. Eine 66-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag stürzte gegen 14 Uhr mit ihrem E-Bike auf der L121 im Stadtgebiet von Frohnleiten. Den Sturz hatte die 66-Jährige selbst verschuldet. In weiterer Folge prallte die Frau mit ihrem Kopf auf den Asphalt.

Schwere Kopfverletzungen

Trotz eines Fahrradhelms erlitt sie schwere Kopfverletzungen. Die Rettung brachte die 66-Jährige nach der Erstversorgung ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben.