Der Fund von mehreren Skeletten in der Puchstraße in Graz sorgt gerade für Aufsehen. Denn auf einem Video sind gleich mehrere menschliche Skelette zu sehen. Markus Lamb von der Polizei Steiermark kann allerdings direkt Entwarnung geben. Denn der Fund geht bereits auf den 26. August zurück. Zudem handle es sich um Skelette, die bereits mehrere Jahrhunderte alt sind und damit nicht in die Zuständigkeit der Polizei fallen. Trotzdem rief der Fund im Zuge von Bauarbeiten neben den Beamten auch die Gerichtsmedizin auf den Plan, auch Archäologen waren laut Lamb vor Ort. „Die polizeiliche Arbeit war relativ schnell abgeschlossen“, sagt Lamb.

Kein Zusammenhang mit Lager Liebenau

Obwohl keine aktuelle Straftat mit dem Fund zusammenhängt, hat er trotzdem einiges an Neuigkeitswert. Denn in diesem Bereich waren bisher keine Gräber bekannt. Auch ein Zusammenhang mit dem Lager Liebenau kann ausgeschlossen werden, da die Skelette dafür bereits zu alt sind.