„Egg-citing News für Frühstücksfans“ hat McDonald‘s Österreich kürzlich bekanntgegeben: Neu im Frühstücksangebot sind gleich vier neue Varianten der beliebten McMuffins und weitere Frühstücks-Klassiker im neuen Gewand – unter anderem mit Avocadocreme, Eierspeise und auch süßen Optionen.

Neugierig marschierten wir vom Styria Media Center quer über die Conrad-von-Hötzendorf-Straße, um im dortigen „Mäci“ ein paar der Neuerungen zu kosten, bestellen diese am Screen und lassen sie mit dem Tischservice servieren – das ist einfach, bequem und dank großen Produktfotos deppensicher – eine Sache, die die Schnellrestaurants mittlerweile ziemlich gut machen, muss man zugeben.

Wir suchen uns natürlich den neuen „McMuffin Fresh Avocado“ aus, der laut Beschreibung mit frischer Tomate, Salat, Freilandei und Avocadocreme kommt, mit 3,30 Euro und einem kleinen Cappuccino dazu um 2,10 Euro ist das Frühstück damit schon einmal eine günstige Angelegenheit. Serviert wird er flott und freundlich, in Papier halbwegs umweltfreundlich eingepackt, den Kaffee gibt‘s im Gegensatz zum McCafé im Papierbecher, obwohl wir im Restaurant sitzen. Optisch hat er mit dem Produktfoto nur am Rande etwas gemein, die Avocado ist unsichtbar, das Leiberl schaut optisch nur halbwegs appetitlich aus. Und geschmacklich? Okay ist er, satt macht er dank des Eis – der English Muffin ist weich und hat einen vertrauten Geschmack, die Avocado findet sich dann auch in Spurenelementen am Boden.

Außerdem gekostet haben wir den klassischen McMuffin Ham & Egg in der Schinken-Ei-Variante, für den Ähnliches gilt, und einen „Avocado & Egg Wrap”, der mit einer großen Portion Eierspeise und einem Hauch Tomate, Käse und Avocado auf jeden Fall sehr satt macht – außerdem ist die Wrap-Form eine praktische Form, eine Eierspeise auch im Gehen oder im Auto zu essen, falls es einmal sehr schnell gehen muss. Geschmacklich und von der Qualität her sind die Eier schon in Ordnung, stammen sie doch von „100 Prozent österreichischen Freilandeiern“, wie man beim Schnellrestaurant-Konzern betont.

Etwas gar lieblos ist der „Sweet Morning Muffin“ (2,20 Euro): Derselbe English Muffin mit reichlich reingeklatschter Nutella als Inhalt – aber auch der wird vermutlich seine Fans finden.

Und sonst? Sind die immer noch recht frisch umgebauten Grazer „Mäci“-Filialen optisch ganz modern und gut gestaltet – „unsere“ in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße war eine der ersten, die ein neues Design bekommen haben. Das Essen kann mit richtigem Frühstück freilich nicht einmal ansatzweise mithalten, muss es aber auch nicht, McDonald‘s ist eine eigene Kategorie und hat auch berechtigterweise seine eigenen Fans. Zum Frühstück kommen wir trotzdem nur zurück, wenn es ganz schnell gehen muss. Obwohl der Kaffee, vor allem für seinen Preis, wirklich in Ordnung ist.