Es sind große Brocken, die bei der Sanierung der Basilika Mariatrost seit 2020 bereits erledigt wurden. Orgel, Altäre und Fresken erstrahlen in neuem Glanz, Fassade und Dach hat man sich ebenfalls bereits vorgenommen. Seit dem Vorjahr kann man in der neuen Lourdes-Grotte beten. „Ich würde sagen, zwei Drittel bis drei Viertel der Sanierung sind erledigt“, erzählt Franz Küberl. Der ehemalige Caritas-Präsident hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit dem Verein der Förderer und Freunde der Basilika Mariatrost eine Million Euro an Spenden zu sammeln und so die Pfarre dabei zu unterstützen, die Kosten für die Sanierung zu stemmen.