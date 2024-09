Vier gegen vier, zwölf Teams, 120 Spielerinnen und Spieler aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen – das ist das streetfootbALL Festival, das die Caritas am Samstag, den 7. September, am Grazer Hauptplatz veranstaltet. Die Regeln sind dieselben wie beim Homeless World Cup, das Ziel ähnlich: Ein Kick mit „gesamtgesellschaftlicher Relevanz“, wie es seitens der Caritas heißt.

Denn neben den Fußballspielen selbst geht es vor allem um den Spaß, die Emotion und die gelebte Gemeinschaft, unabhängig von der Herkunft. Ein Höhepunkt dabei: Eines der teilnehmenden Teams ist die österreichische Homeless World Cup-Mannschaft, die sich derzeit in Graz auf die Obdachlosen-WM vorbereitet, die von 21. bis 28. September in Seoul in Südkorea stattfindet. Die allererste Obdachlosen-WM wurde ja in Graz am Hauptplatz ausgetragen, 2003 im Rahmen der Kulturhauptstadt.

Netflix hat heuer sogar einen Film über die Entstehungsgeschichte des Homeless World Cup gedreht: „The Beautiful Game“ mit Bill Nighy („Der Fluch der Karibik“, „Tatsächlich ... Liebe“) in der Hauptrolle. Die Idee zu dem besonderen Fußballturnier stammte von Harald Schmied von der Caritas und dem Schotten Mel Young.